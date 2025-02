Bundesheer Angelobung in der Grazer Belgier Kaserne

Unter strahlendem Sonnenschein und klarem, blauem Himmel fand am 31. Jänner 2025 die feierliche Angelobung von 86 Rekrutinnen und Rekruten des Österreichischen Bundesheeres in der Belgier Kaserne in Graz statt. Die Zeremonie war nicht nur für die jungen Soldatinnen und Soldaten ein bedeutender Moment, sondern auch für die zahlreichen Familienangehörigen und Gäste, die diesen wichtigen Schritt im Leben der Rekrutinnen und Rekruten miterlebten.

Was ist die Angelobung beim Bundesheer in Österreich?

Die Angelobung beim Österreichischen Bundesheer ist eine feierliche Zeremonie, bei der Rekrutinnen und Rekruten offiziell ihren Treueeid auf die Republik Österreich ablegen. Dieser Eid symbolisiert das Bekenntnis der Soldatinnen und Soldaten, der Republik treu zu dienen und deren Freiheit sowie Rechte zu verteidigen. Die Angelobung ist nicht nur ein rechtlicher Akt, sondern auch ein bedeutendes Ritual, das den Eintritt in den aktiven Militärdienst markiert. Sie ist oft von einem feierlichen Rahmen begleitet, bei dem Familie, Freunde und hochrangige Vertreter des Militärs und der Politik anwesend sind.

Die Angelobung begann mit der Aufstellung der Rekrutinnen und Rekruten in militärischer Formation. Die Kulisse des sonnendurchfluteten Kasernengeländes verlieh der Veranstaltung einen besonders würdevollen Rahmen. Der Stolz in den Gesichtern der jungen Soldatinnen und Soldaten war deutlich sichtbar, während sie den Treueeid auf die Republik Österreich ablegten:

Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich, und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten, alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen.

Prominente Ehrengäste

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch hochrangige Vertreter des Militärs und der Politik: Brigadier Heinz Zöllner, dem steirischen Militärkommandanten, Stefan Resch, Abgeordneter zum steirischen Landtag in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek, Bundesrat Ernest Schwindsackl, Militäroberkurat Johannes Freitag, Militärpfarrer Amtsdirektor Manfred Wallgram, Vorsitzender Fachausschuss Steiermark Vizeleutnant Gerald Sapper und Vizeleutnant Andreas Matausch, Präsidenten der Unteroffiziersgesellschaft Andreas Matausch.

In seiner Rede betonte Brigadier Heinz Zöllner die zentrale Rolle der Rekrutinnen und Rekruten als Mittelpunkt der Veranstaltung. Er hob hervor, dass das Ablegen des Treueeids nicht nur eine symbolische Handlung, sondern auch ein bedeutungsvolles Versprechen sei, das die Bereitschaft einschließt, im Ernstfall Leib und Leben für die Republik Österreich einzusetzen. Zöllner verwies auf die vielfältigen Aufgaben des Bundesheeres, von der militärischen Landesverteidigung über sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze bis hin zu internationalen Missionen. Er sprach die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen an, wie den Krieg in der Ukraine, der die Bedeutung eines gut ausgestatteten und einsatzbereiten Heeres verdeutliche. Abschließend ermutigte er die Rekrutinnen und Rekruten, den Wert von Kameradschaft zu schätzen, da sie im militärischen Alltag eine wichtige Stütze sei.

Abgeordneter und Berufsoffizier Stefan Resch hob in seiner Rede die Bedeutung der Angelobung als besonderen Tag im Leben der Rekrutinnen und Rekruten hervor. Er betonte, dass sie mit ihrem Dienst Teil des österreichischen Bundesheeres werden und damit eine unverzichtbare Rolle zum Schutz der Republik übernehmen. Resch unterstrich die vielfältigen Aufgaben des Bundesheeres, von der Landesverteidigung über Katastrophenhilfe bis hin zu internationalen Friedensmissionen. Er ermutigte die Rekrutinnen und Rekruten, die Herausforderungen der Grundausbildung mit Disziplin und Durchhaltevermögen zu meistern und die Werte von Kameradschaft und Zusammenhalt zu schätzen. Abschließend forderte er sie auf, ihre Uniform mit Stolz zu tragen, da sie nicht nur sich selbst, sondern auch das Bundesheer und die Republik Österreich repräsentieren.

Emotionale Momente für Familien und Freunde

Für viele Angehörige war die Angelobung ein besonders emotionaler Moment. Eltern, Geschwister und Freunde verfolgten die Zeremonie aufmerksam und applaudierten den jungen Soldatinnen und Soldaten. Nach dem offiziellen Teil hatten die Gäste die Möglichkeit, mit den Rekrutinnen und Rekruten ins Gespräch zu kommen und Erinnerungsfotos zu machen.