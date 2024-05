Brand in einem Wohnhaus in der Ekkehard-Hauser-Straße

Kurz vor 7 Uhr wurden am 25. Mai mehrere Polizeistreifen in die Ekkehard-Hauser-Straße gerufen, da der Dachstuhl eines Wohnhauses mit vier Wohneinheiten in Brand geraten war. In der Siedlung mit den alten Holzhäusern in Wetzelsdorf hatte es zuletzt im März 2023 gebrannt. Damals war eine brennende Zigarette die Ursache.

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 28 Kräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt und hatte beim Eintreffen bereits mit Löscharbeiten begonnen. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Haus, die Bewohner waren eigenständig geflüchtet.

Zur Unterbindung des Feuers und zur Bekämpfung des Brandes unter der Dacheindeckung wurde das Dach großflächig geöffnet. Hierzu war ein massiver Personal- und Mitteleinsatz der Berufsfeuerwehr im Erstschlag erforderlich, 10 Einsatzfahrzeuge und 34 Mann waren eingesetzt.

Gegen 8:35 Uhr konnte „Brand Aus“ gegeben werden. Aufgrund der Notwendigkeit von umfangreichen Sicherungsarbeiten, werden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz noch mehrere Stunden an der Einsatzstelle gefordert sein.

Eine Bewohnerin wurde durch das Brandereignis leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zwei der Wohneinheiten wurden in einem Ausmaß geschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar sind. Die Ermittlung der Brandursache wurde von der Polizei aufgenommen.

