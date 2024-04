Eine 30-Jährige und ihr gleichaltriger Mitfahrer fuhren kurz nach Mitternacht auf der Andritzer Reichsstraße im Bezirk Andritz in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Wiener Straße hielt die 30-Jährige ihren Pkw an der Ampel wegen Rotlichts an.

Eine nachkommende 32-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der im Pkw mitfahrende 26-jährige Freund aus Graz leicht am Kopf verletzt. Die Rettung traf rasch am Unfallort ein und versorgte die Unfallbeteiligten.

Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, dürfte es zwischen den Unfallbeteiligten zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei trat die 30-Jährige sogar gegen den Pkw der 32-Jährigen.

Die Polizisten konnten die aufgebrachten Personen beruhigen und die Ersterhebungen führen. Ein durchgeführter Alkotest ergab dabei eine Alkoholisierung der 32-jährigen Fahrzeuglenkerin. Der 26-jährige Beifahrer mischte sich dabei immer wieder in die Amtshandlung der Polizei ein. Die Polizisten mussten ständig deeskalierend auf den Grazer einwirken. Plötzlich verhielt sich auch die 32-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung gegenüber den Polizisten aggressiv. Es folgten Beschimpfungen, lautstarke Meinungsäußerungen und schließlich auch die Beschädigung des Polizeiautos.

Als die Frau auch noch auf die Fahrbahn laufen wollte, versuchte ein Polizist das zu verhindern. Dieser wurde anschließend von der Frau attackiert.

Zwischenzeitlich trafen mehrere Streifen der Grazer Polizei am Unfallort ein. Dabei musste einerseits die 32-Jährige, aber auch ihr aggressiver 26-jähriger Freund festgenommen werden. Die Frau wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz verbracht. Bei der Festnahme erlitt ein Polizist eine Bissverletzung am Unterarm. Der verletzte Beamte musste in den frühen Morgenstunden seinen Dienst abbrechen und das Krankenhaus aufsuchen.

Die Polizeiinspektion Andritz führt nun die Ermittlungen zu mehreren strafrechtlich- sowie verwaltungsrechtlichen Übertretungen. Die 32-Jährige befindet sich derzeit nach wie vor im Polizeianhaltezentrum Graz. Sie wird zum Sachverhalt vernommen. Der Grund ihres Verhaltens dürfte einerseits in ihrer Alkoholisierung und andererseits in der Verhinderung der drohenden Fahrzeugschlüsselabnahme liegen. Der 26-Jährige hat sein aggressives Verhalten mittlerweile eingestellt und konnte bereits wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Auch ihm drohen verwaltungsrechtliche Anzeigen.