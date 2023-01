Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine in der Annenstraße

Das Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine befindet sich nun in der Annenstraße 34 in Graz. Das Ankunftszentrum ist als erste Anlaufstelle für Vertriebene aus der Ukraine rund um die Uhr geöffnet. Die amtliche Erfassung findet immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr statt. Die Zusammenarbeit des Flüchtlingsreferates des Landes, der Polizei, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie der Caritas wird am neuen Ort ebenfalls fortgesetzt.

Darüber hinaus werden hier außerdem alle notwendigen Informationen angeboten und Quartiersplätze vermittelt.

Foto © Land Steiermark/Robert Binder