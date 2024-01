Angestellte mit Messer bedroht: Jugendliche nach Trafik-Raub in Haft

Kurz vor 15 Uhr versuchten am 29. Jänner drei Jugendliche in eine Trafik im Bezirk Graz-Jakomini, maskiert mit einer Kapuze sowie einem über Mund und Nase gezogenen Tuch, einen Raubüberfall zu begehen. Dabei bedrohten sie eine Angestellte in der Trafik, wobei einer der jungen Männer die Frau mit einem vorgehaltenen Messer zur Herausgabe von Bargeld nötigte. Dies verweigerte die Angestellte, woraufhin die drei Jugendlichen die Flucht ergriffen. Beim Verlassen der Trafik stahlen sie noch mehrere Packungen von Tabakwaren (sogenannte „Snus“).

Nach einer Fahndung trafen Einheiten der schnellen Interventionsgruppe die Verdächtigen kurz darauf in der Nähe der Trafik an. Als diese die Polizei sahen, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Die Flucht war allerdings von kurzer Dauer. Die SIG-Kräfte konnten die Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festnehmen. Eine weitere Streife stellte währenddessen Teile der zuvor gestohlenen Tabakwaren entlang des Fluchtweges sicher.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Syrien sowie zwei 14-Jährige (einer aus der Russischen Föderation, einer aus Österreich) aus Graz.

Bei ihrer Einvernahme machten sie keine Angaben zum vorliegenden Tatverdacht. Die Trafik-Angestellte blieb unverletzt und erlitt einen Schock. Die Jugendlichen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und befinden sich in Haft. Die weiteren Ermittlungen von Raubermittlern des Landeskriminalamts Steiermark sind im Gange.