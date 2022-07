Alkoholisierter E-Scooter-Lenker bei Zusammenstoß mit Radfahrerin schwer verletzt

Gestern Nachmittag kam es im Bezirk Jakomini zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter-Lenker. Dieser erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Es konnte zudem eine starke Alkoholisierung festgestellt werden.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 45-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad am Geh- und Radweg des Pula Kai in Richtung Süden. Laut ihren Angaben war sie am rechten Rand des Weges unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Grazer mit seinem E-Scooter in die entgegengesetzte Richtung.

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden wo beide zu Sturz kamen. Die Radfahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Passanten leisteten Erste Hilfe Maßnahmen. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und musste notoperiert werden. Zudem konnte bei ihm eine starke Alkoholisierung festgestellt werden.