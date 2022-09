10 Jahre Landespolizeidirektion Steiermark mit Tag der offenen Tür

Gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen und hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Einsatz- und Partnerorganisationen feierten Führungskräfte der steirischen Polizei heute im Ehrenhof der Landespolizeidirektion Steiermark in Graz-Straßgang ihr Jubiläum. Begleitet wurde der Festakt von der Polizeimusik Steiermark.

Ein umfassendes Programm im Rahmen des „Familydays“ für Angehörige der Exekutive samt musikalischer Unterhaltung der Band „Officers Only“ rundeten den feierlichen Tag ab. Dabei standen unter anderem auch Vorführungen von Alpinpolizei, Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunden sowie eine Einsatzmittelschau diverser Polizeieinheiten am Programm. Für Kinder gab es eine Hüpfburg, Kletterwand und einen Besuch von „Tommybär“ – dem Maskottchen der Kinderpolizei.

In der Zeit von 13 bis 16 Uhr konnten Interessierte beim „Tag der offenen Tür“ einen Einblick in die Polizeiarbeit bekommen. Dabei öffnete jeweils eine Polizeiinspektion in allen 13 steirischen Bezirken ihre Türen, um mit der Bevölkerung direkt in Kontakt zu kommen.

Es war die „Behördenreform 2012“, mit der die Landespolizeidirektion Steiermark vor mittlerweile zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Dabei wurden mit 1. September 2012 in der Steiermark vier Sicherheitsbehörden zu einer einzigen Landespolizeidirektion fusioniert. Generell ging diese Verschlankung der Strukturen als größte Behördenreform in die Geschichte der zweiten Republik ein.

Die Einrichtung der Landespolizeidirektionen war nicht nur richtungsweisend, sondern auch unumgänglich für die Bewältigung unserer täglichen polizeilichen Aufgaben.

so der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner im Rahmen seiner heutigen Festansprache. Er bedankte sich besonders bei den rund 4.300 Bediensteten der steirischen Exekutive für ihren täglichen Einsatz.

Mehr als 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Polizei und Sicherheitsverwaltung sorgen für die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer. Das sind um rund 19 Prozent mehr als noch bei Gründung der LPD vor zehn Jahren. Der Frauenanteil stieg im vergangenen Jahrzehnt von 18 auf etwa 28 Prozent. Seit 2018 läuft die intensive Aufnahmeoffensive der Polizei. Erst im August finalisierten knapp 100 neue Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung und verstärken seither die steirische Exekutive. Weitere Aufnahmen sind noch heuer geplant. Zudem soll eine in Wien bereits gestartete Rekrutierungskampagne auch in den Bundesländern sukzessive ausgerollt werden.

Titelfoto: LPD Stmk/Martinelli