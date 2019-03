Der jährliche Zuwachs von allein rund 500 Volksschulkindern in Graz sorgt für einen großen Bedarf an Unterrichtsräumen. In der Statteggerstraße im Bezirk Andritz soll im Herbst 2011 eine neue Volksschule ihre Tore öffnen. Der erste Bauabschnitt ist für 16 Klassen, entsprechenden Bereichen für Ganztagesbetreuung und Lehrkräfte sowie großzügigen Frei- und Grünräumen geplant.

Besondere Ideen hinter ihrem Entwurf für die Volksschule in der Statteggerstraße sind für die Architekten DI Christoph Mayrhofer und DI Gernot Hillinger der Eingangsbereich, der den Blick in die Landschaft des gesamten Stockwerks ermögliche. Außerdem die Tatsache, dass man von überall auch den Blick ins Freie genießen könne. Im Erdgeschoß sind zudem der zentrale Turnsaal, die Räume für Lehrkräfte, Sonderfunktionen und den Ganztagesbereich untergebracht. Die Unterrichtsräume sind nach funktionalen Clustern aufgeteilt im Obergeschoß des zweigeschoßigen Gebäudes situiert. Andritz-Bezirksvorsteher Johannes Obenaus sieht es als Vorteil, dass die Klassenzimmer ohne lange Gänge schnell erreicht werden können.

Die Kosten für die neue Volksschule in Andritz sind mit rund 21 Millionen Euro veranschlagt. In einem zweiten Bauabschnitt sind später vier weitere Klassen vorgesehen. An dem Architekturwettbewerb beteiligten sich 67 Büros aus fünf europäischen Staaten. Neben Österreich waren auch Deutschland, die Schweiz, Italien und Portugal vertreten. Das Preisgericht entschied sich einstimmig für den Beitrag des Wiener Büros Hillinger Mayrhofer ZT GmbH als Siegerprojekt.

Zwischen 2017 und 2030 wächst Graz um rund 50.000 Hauptwohnsitze – das entspricht der EinwohnerInnenzahl der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. Bei den Volksschulkindern wird es bis 2030 einen prognostizierten Zuwachs von fast der Hälfte – exakt 42,6 Prozent – der aktuellen Zahlen geben.

so Bürgermeister Siegfried Nagl, der die aktuellen Wachstumsprognosen für Graz einen Auftrag zur entsprechenden Ausweitung der Infrastruktur sieht. Mit diesem vierten Volksschulstandort in Andritz – neben St. Veit, Viktor Kaplan und der Volksschule Andritz in der Prochaskagasse, mit dem die künftige Bildungsanstalt in der Statteggerstraße organisatorisch in einem Verbund zusammengefast sein wird – baut die Stadt eine „Pflicht-Schule“.



80 neue Schulklassen werden in Graz errichtet

Der Stadtrat für Bildung und Integration, Kurt Hohensinner, sieht in der Schule den nächsten Schritt von Graz auf dem Weg zur modernsten Bildungsstadt Europas. Dazu gehöre eine entsprechende Infrastruktur, die neben geeigneten Schulräumen auch eine Digitalisierung umfasst, die bis Ende heurigen Jahres voll ausgerollt sein würde. Die derzeit laufende Schul-Offensive sei die größte in Graz seit Bestehen der Zweiten Republik. Noch in dieser Gemeinderatsperiode würden rund 80 Klassen errichtet. Seit 2014 seien acht Schulen erweitert und drei weitere neu gebaut oder in Planung genommen worden. In der künftigen neuen Volksschule in der Statteggerstraße freut sich Hohensinner auf zusätzlichen Platz für eine Bibliothek, einen Turnsaal und Bereiche, in denen Integration gelebt werden könne.

Für Stadtbaudirektor Bertram Werle ist der Siegerentwurf des Wiener Büros Hillinger Mayrhofer ZT GmbH in jeder Hinsicht eine überzeugende Lösungen. Gute Standorte werden in Graz aber langsam rar. Insgesamt hat die Stadt Graz seit dem Jahr 2000

70.000 Quadratmeter an Geschoßflächen für Volksschulen neu errichtet.

In der Umgebung der Schule gibt es einen neuen Geh- und Radweg. In der Statteggerstraße entsteht ein lang ersehnter Gehsteig und der benachbarte Ursprungweg bekommt eine neue Gehverbindung. Zudem soll das Angebot im Öffentlichen Verkehr verbessert werden. Eine Busverbindung zur Schule ist angedacht.

Titelfoto: Stadt Graz/Fischer