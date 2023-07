620 TeilnehmerInnen bei Grazer CityRadeln Juli-Tour (+Interviews)

620 RadfahrerInnen waren bei der Grazer CityRadeln Tour am 26. Juli dabei und stellten damit einen Rekord in den letzten beiden Saisonen auf. Die Stimmung war toll und das Wetter war perfekt für eine Radtour durch Graz. Die TeilnehmerInnen konnten sich bei der Labung bei Bicycle in der Körösistraße mit Eis abkühlen.

Vor Beginn der Tour führten wir Interviews mit dem CityRadeln Organisator Bernhard Krenn, Tourleiter Jakob Zurl, Moderator Markus Renger, Radspitzensportler Edi Fuchs und den Leiter der Verkehrsabteilung der Stadt Graz, Wolfgang Feigl, als Veranstalter vom Grazer Cityradeln. Hier das Video:

Bei der CityRadeln-Tour am 26. Juli drehte sich alles um die Zusammenarbeit mit sozialen Unternehmen in der Steiermark, die sich für die Wiedereingliederung arbeitsmarktferner Personen und WiedereinsteigerInnen einsetzen. „arbeit plus – Soziale Unternehmen Steiermark“ vernetzt gemeinnützige Organisationen.

Die Strecke war wieder eine spannende aber auch entspannte Fahrt durch Graz, vorbei an jeder Menge bekannter aber auch so manch „versteckter“ Sehenswürdigkeiten. Start war um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz. Der Pulk radelte über den Lendkai, die Floßlendstraße und den Kalvariengürtel. Von dort aus ging es weiter auf die Wiener Straße und über die Weinzödlbrücke.

Der Weg führte entlang der Weinzöttlstraße und der Grabenstraße, bevor eine erfrischende Labung bei Bicycle in der Körösistraße anstand, wo Obmann Gerd Kronheim die Radgemeinschaft begrüßte und verköstigte.

Danach ging’s über die Wickenburggasse und die Jahngasse zur Parkstraße und weiter zum Geidorfplatz. Von dort wurde über die Heinrichstraße, Hilmgasse und Hilmteichstraße, die Elisabethstraße zum Burgring gestrampelt. Nach Opern- und Joanneumring und Marburger Kai, führte die Strecke über den Kaiser-Franz-Josef-Kai und die Keplerbrücke wieder zurück zum Mariahilferplatz.

Mehr von unseren Fotos der Julitour kannst du auf der CityRadeln Facebookseite 👉 hier ansehen.

Die nächste und zugleich letzte Ausfahrt in der Saison ist am 23. August die Strabag-Tour.