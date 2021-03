Kraftwerk Mellach wird wieder Fernwärme nach Graz liefern

Einigung zwischen Energie Steiermark & Verbund zur Abwärmenutzung in Mellach.

Eine neue „Nachhaltigkeits-Partnerschaft “ zur Versorgung von mehr als 80.000 Haushalten im Großraum Graz mit Fernwäme wurde jetzt zwischen Energie Steiermark und VERBUND vertraglich fixiert.

Der VERBUND wird über die Kraft-Wärme-Kopplung im Gas-Kombikraftwerk Mellach Fernwärme für den Großraum Graz für die kommende Wintersaison ab Herbst 2021 produzieren und an die Energie Steiermark liefern, eine Option auf Verlängerung des Vertrages besteht.

Die Entscheidung über die mögliche Fortsetzung dieser Zusammenarbeit wird im Jänner kommenden Jahres getroffen. Damit bekommt die Fernwärme der Energie Steiermark jetzt eine weitere hocheffiziente Einspeise-Quelle. Bereits seit November 2020 sind in einem „Test-Programm“ erste Lieferungen aus Mellach in Graz angekommen. Der Vertrag ist laut Aussendung der Energie Steiermark flexibel an die Markt-Gegebenheiten angepasst: Die Maximal-Menge der Lieferung des VERBUND aus Mellach liegt bei rund 600 Gigawattstunden (GWh), das würde rund der Hälfte der im Großraum Graz benötigten Wärme entsprechen.

Diese Partnerschaft bedeutet eine klare Win-Win-Situation, da die Ressource Gas effizient für die Strom- und Fernwärmeerzeugung genützt werden kann. Trotz ausreichender Erzeugungskapazitäten in unserem Heizwerk in der Puchstraße stellen wir mit dieser Lösung die Liefer-Sicherheit für die rund 80.000 Fernwärme-KundInnen auf eine noch breitere Basis und tragen zusätzlich zu einer besseren Luftqualität im Grazer Stadtgebiet bei.

Unsere Offensive, im Bereich Wärme noch grüner zu werden und mehr Erneuerbare Energie zu erzeugen, wird dadurch nicht gebremst.

so das Vorstands-Duo der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf.

Als führendes Energieunternehmen trägt VERBUND wesentlich zur Versorgungssicherheit in Österreich bei. Der Standort Mellach ist mit dem modernsten Gas-Kombikraftwerk und dem auf Gasbetrieb umgestellten Fernheizkraftwerk zur Netzstützung im Einsatz und wird zusätzlich in der Heizperiode 2021-2022 – mit Verlängerungsoption darüber hinaus – bis zu 600 Gigawattstunden Wärme an die Energie Steiermark liefern. Damit sind wir der wesentliche Partner für eine saubere Fernwärmeversorgung im Großraum Graz.

so Achim Kaspar, Vorstand für Erzeugung und Digitalisierung bei VERBUND.

Die Grüne Stadträtin Judith Schwentner begrüßt die Einigung der Energieversorger zur Abwärmenutzung als wichtiger Faktor für den Klimaschutz in Graz:

Als Umweltstadträtin der Stadt Graz freue ich mich auf die langerwartete vertragliche Einigung zwischen Energie Steiermark und Verbund zur Abwärmenutzung in Mellach. Die Nutzung der Abwärme aus dem Kraftwerk Mellach ist ein wichtiger Beitrag zu einer sauberen Wärme und einer besseren Luft in Graz.

Der Ausbau des Anteils von Alternativenergie im Grazer Fernwärmenetz hat für die Grüne Stadträtin weiterhin oberste Priorität. In den letzten 5 Jahren konnte der Anteil von 5% auf 23% gesteigert werden.