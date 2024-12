Landesweite Verkehrskontrollen in der Steiermark zur Adventzeit

Die steirische Polizei hat am Freitag, 6. Dezember 2024, landesweit eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion durchgeführt. Dabei wurden über 1600 Lenkerinnen und Lenker kontrolliert.

Bei diesen Kontrollen durften insgesamt 21 Personen die Fahrt aufgrund übermäßiger Alkoholisierung nicht fortsetzen, zehn wurde dabei der Führerschein abgenommen. Ebenso wurden über 900 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Dies und auch weitere Verstöße gegen die Verkehrsordnung führten zu insgesamt 991 Anzeigen und 171 Organmandaten.

Der Leiter der Schwerpunktaktion, Oberstleutnant Heiling, bezieht Stellung zur Schwerpunktaktion:

In der Adventzeit, geprägt durch zahlreiche Weihnachtsmärkte und -feiern, erfolgt die Anreise zu diesen meist mittels PKW und damit geht auch die Gefahr von Verkehrsunfällen einher. Besonders der Konsum von Alkohol im Rahmen festlicher Anlässe führt immer wieder zuäußerst gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, die nicht selten als Unfälle enden. Unsere verstärkten Kontrollen sollen präventiv wirken und Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer dazu anhalten, verantwortungsvoll zu handeln. Die Präsenz der vielen einschreitenden Kräfte innerhalb der Schwerpunktaktion zeigt in diesem Zusammenhang besondere Wirkung und trägt dazu bei, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Auch in Zukunft wird die steirische Polizei verstärkt auf Prävention und konsequente Maßnahmen setzen, um Unfälle zu verhindern und somit Menschen zu schützen.