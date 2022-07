Am 20. Juli startet um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz die Grosschädl-Tour des Grazer CityRadelns.

Grazer CityRadeln kommt am 20. Juli in die Gänge

„In die Pedale, fertig, los!“ heißt es nun aber wirklich, wenn am 20. Juli das Grazer CityRadeln in die Gänge kommt. Um 18 Uhr startet die Ausfahrt im Pulk bei der Grosschädl-Tour. Für gutes Wetter bitte Daumen drücken. Bei Schlechtwetter oder bei extremer Hitze entfällt das CityRadeln.

Achtung: Es sind rund 33 Grad für Mittwoch prognostiziert, daher bitte entsprechend vorsorgen und trinken!

Gestrampelt wird auf der rund 19 Kilometer langen Strecke zuerst Richtung Norden über den Lendkai, die Floßlendstraße und Weinzöttlstraße nach Andritz, um dann die Mur zu queren und schließlich Richtung Süden über die Wiener Straße, den Bahnhofgürtel und die Südbahnstraße zur Labestation, zur Verfügung gestellt von Grosschädl, einzubiegen. Nach der Stärkung heißt‘s wieder aufsatteln und weiter über die Hohenstaufengasse, den Schönaugürtel, den Glacis und die Wickenburggasse retour zum Mariahilferplatz zu fahren, wo nach einer Gesamtdauer von etwa eineinhalb Stunden die Zielfahne geschwenkt wird.

Langstreckenfahrer und Rennleiter des Glocknerman, Jacob Zurl, sorgt als Tourleiter für den perfekten Ablauf.

Weitere Rundfahrten

Am 24. August steht mit der Merkur-Versicherungstour die letzte Ausfahrt im heurigen Jahr an. Start ist auch hier um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz.

Die Grazer Straßen sind während der gemeinsamen Touren in Fahrtrichtung autofrei.

Musikalisch auf Touren bringt die Teilnehmer:innen die Antenne Steiermark mit ModeRADor Thomas „Axi“ Axmann. Für das sichere Radeln in der Gruppe braucht es Vorsicht und Rücksicht. Polizei, Tourleiter Jacob Zurl, die Guides von KLS Sicherheit, hurtigflink und HRC Jaritzberg, ARBÖ und Rettung begleiten den Pulk.