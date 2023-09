Ab dem Schulbeginn am 11. September 2023 gelten neue Parkgebühren für die über 24.000 Fahrzeug-Stellplätze in den grünen und blauen Zonen innerhalb des Stadtgebiets von Graz.

Die Tarifänderung wurde während der Gemeinderatssitzung im vergangenen Juli beschlossen. Zusätzlich zu den 899 vorhandenen Parkscheinautomaten wird es zum Schulbeginn auch eine Neuerung im Bereich des Handyparkens geben. Neben den bereits bestehenden Anbietern wird die Firma Prestoparking hinzugefügt, der eine minutengenaue Abrechnung der Parkzeit ermöglicht.

Hinweis für E-Auto Besitzer: Seit dem 20. Juli 2023 entfällt die Gebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge (E-Kfz) und Wasserstofffahrzeuge sowohl in der blauen als auch in der grünen Zone.

In Graz kostet eine halbe Stunde Parken kostet in der

Blauen Zone : 1,3 € – Preissteigerung beträgt 30 Cent

: 1,3 € – Preissteigerung beträgt 30 Cent Grünen Zone : 1 € – Preissteigerung beträgt 20 Cent

Link zum Thema: Parken in Graz

Die Bewirtschaftung des Parkraums sei ein zentrales und wirksames Instrument, um das Verkehrsverhalten positiv zu beeinflussen. Das Ziel bestehe darin, den motorisierten Individualverkehr zu verringern und auf das Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr sowie dem Rad zu ermutigen. Weniger Autoverkehr bedeute eine Verbesserung der Lebensqualität in Graz. Die Stadt passe die Parkgebühren laut eigenen Angaben angemessen an – die vom Land Steiermark per Gesetz zur Verfügung gestellte Möglichkeit von 1,6 Euro pro halbe Stunde in der Grünen Zone werde von Seiten der Stadt Graz nicht zur Gänze beansprucht.

Schon seit 2018 liegen die Parkgebühren in Graz auf demselben Niveau. Umgekehrt sind beispielsweise in derselben Zeitspanne die Personalkosten im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung kräftig angestiegen. Deswegen ist aus wirtschaftlicher Sicht eine angemessene und gerechte Anpassung erforderlich.

so Finanzstadtrat Manfred Eber.

Die aktive Mobilität – also Radfahren und Zufußgehen – nimmt erfreulicherweise zu und ist ein wesentlicher Hebel im Kampf gegen die Klimakrise. Die Anpassung der Parkgebühren ist ein wichtiger, überfälliger Schritt, von dem die Grazer:innen profitieren: mehr Sicherheit, mehr Platz, weniger Lärm und Schadstoffe. Durch die zusätzlichen Einnahmen könne wir in die nötige Infrastruktur investieren, um den Umstieg auf Rad und ÖV attraktiv zu machen.

sagt Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner.

Wir haben lange und intensiv die Für und Wider abgewägt: Gerade jetzt sind Gebührenerhöhungen natürlich ein mehr als heikles Thema, das es mit Fingerspitzengefühl anzugehen gilt. Genau das haben wir beachtet und uns auf verträgliche und vertretbare Anpassungen geeinigt, die auch in Relation zu den Öffi-Tickets stehen. Der öffentliche Raum gehört nun einmal allen Grazer:innen, hat seinen Wert, seine Erhaltung kostet etwas. So gesehen ist es nur fair und gerecht, dass – wer diesen Raum als Parkplatz nutzt – dafür einen ohnedies verhältnismäßig kleinen Betrag leistet, der wiederum den Grazer:innen zu Gute kommt.

so SPÖ-Klubobmann Michael Ehmann über die Erhöhung der Parktarife in Graz.

Parkgebühren