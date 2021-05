B67 Feldkirchen bei Graz: Sperre für Durchzugsverkehr (Koralmbahn-Bau)

Ab dem 04. Mai 2021 bis voraussichtlich Februar 2023 ist die B67 in Feldkirchen bei Graz bzw. im Bereich des Flughafens für den Durchzugsverkehr gesperrt. AnrainerInnen, Gewerbetreibende und Lieferanten haben weiterhin Zufahrt zu den Grundstücken. Ein umfassendes Verkehrskonzept soll dafür sorgen, dass die Einschränkungen während des Baus so gering wie möglich bleiben:

Seit September 2020 entsteht zwischen Feldkirchen bei Graz und Weitendorf der letzte große Rohbauabschnitt der Koralmbahn. Zusätzlich werden im Rahmen des 4-gleisigen Ausbaus die Haltestellen Puntigam und Feldkirchen-Seiersberg als wichtiger Bestandteil des Projektes umgebaut.

Der letzte große Rohbauabschnitt zwischen Feldkirchen und Weitendorf ist mittlerweile voll in Bau. Technisches Highlight ist eine 3,2 Kilometer lange Unterflurtrasse. Züge tauchen künftig südlich der A2 Querung ab, fahren unter der B67 vorbei am Flughafen und kommen bei Zettling wieder an die Oberfläche. Auf diese Weise wird ein Höchstmaß an Umwelt- und Lärmschutz erreicht. Zusätzlich entstehen zwölf neue Brücken, freie Streckenabschnitte und ein neuer Güterbahnhof.