1. Grazer ShoppingRadeln am 13. Juni

Die Stadt Graz lädt am 13. Juni zum ersten Grazer ShoppingRadeln ein. Auf die Besucher warten laut Aussendung besondere Aktionen, die vor allem die Herzen der Grazer Radler höher schlagen lassen soll. So wird beispielsweise das eigene Fahrrad in der „Fahrradgarderobe“ am Hauptplatz während der Shopping-Tour aufbewahrt.

Am Tag vom Grazer ShoppingRadeln ist die Annenstraße von 9 bis 16 Uhr stadteinwärts nur dem Radverkehr vorbehalten. Goodie Bags, Gewinnspiele, eine Radwaschanlage sowie eine Servicestation runden das erste Grazer ShoppingRadeln ab.

Mit der Premiere des Grazer ShoppingRadelns möchten wir zum einen unsere städtischen RadlerInnen in den Vordergrund rücken und gleichzeitig zum Einkaufen in unserer wunderbaren Altstadt einladen.

so Bürgermeister Siegfried Nagl.

Foto © Graz Tourismus/Tom Lamm