Zimmerbrand in der Grazer Innenstadt durch Wärmelampe

Kurz vor Mitternacht ist am 29. Oktober im ersten Obergeschoß einer Wohnung in der Grazer Innenstadt, unweit des Rathauses, in einem Schlafzimmer ein Brand ausgebrochen.

Die Berufsfeuerwehr wurde um 00:02 Uhr in die Albrechtgasse alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Umgehend begann die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Bekämpfung der Brandes.

Die Wohnungsbesitzerin konnte ihre Wohnung selbst verlassen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Verletzt wurde beim Zimmerbrand niemand.

Mittels zweier Hochleistungslüfter wurde das Stiegenhaus rauchfrei gehalten und die Brandwohnung belüftet. Die genaue Brandursache wird von der Polizei noch ermittelt, vermutlich entzündete eine Wärmelampe die Matratze des Bettes.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann etwa 1 ½ Stunden im Einsatz.

Fotos: BFG