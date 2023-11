Tag des Apfels wird heute in Österreich gefeiert

Am 10. November 2023 ist es wieder soweit: Der Tag des Apfels wird in ganz Österreich gefeiert. Seit 1973 wird dieser Aktionstag jedes Jahr am zweiten Freitag im November begangen, um die Bedeutung des Apfels als wichtigste und beliebteste Obstart in Österreich zu würdigen.

Einen besonderen Schwerpunkt dazu setzte diese Woche das Grazer Bildungsressort. Gemeinsam mit der Küche Graz wurden rund 2.500 Kilogramm Äpfel an die Grazer Schulen geliefert.

Unser Ziel war es, dass alle Kinder in dieser Woche täglich in den Genuss eines frischen steirischen Apfels kommen. Mein Ziel ist, dass Graz eine Stadt der unbegrenzten Bildungschancen ist. Dazu braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Ein wesentlicher Faktor ist dabei auch die Ernährung. Mit dieser Schwerpunktaktion wollen wir noch mehr Kinder für den Apfel als gesunden und günstigen Snack begeistern.

erklärt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner.

Der Apfel ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Österreich, vor allem für die Steiermark, die mit einem Anteil von 75 Prozent an der gesamten österreichischen Apfelproduktion die Apfelregion Österreichs ist. Mit knapp 6.000 Hektar verfügt die Steiermark über das größte Apfelanbaugebiet in unserem Land, dass bereits 20 Prozent der Fläche nach kontrolliert biologischen Richtlinien bewirtschaftet werden, ist in Europa absoluter Spitzenwert. Der Tag des Apfels soll daher auch das Bewusstsein für die heimische Landwirtschaft schärfen und die Verbraucher dazu motivieren, regionale Apfelsorten zu kaufen und zu genießen.

Der Apfel ist nicht ohne Grund einer der wichtigsten Botschafter der Steiermark. Schließlich stammen 75 Prozent der gesamten österreichischen Apfelproduktion aus der Steiermark. Mehr als 1.030 weiß-grüne Betriebe erzielten zuletzt einen jährlichen Ertrag von mehr als 111.000 Tonnen Äpfeln. Die steirischen Äpfel und ihre exzellente Qualität sind einfach eine Visitenkarte für das grüne Herz.

so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesrätin Simone Schmiedtbauer:

Die Bedeutung heimischer Lebensmittel – die Österreicherinnen und Österreicher verbrauchen pro Kopf rund 20 Kilogramm Äpfel im Jahr – ist groß und wir können uns auf die steirischen Obstbauern verlassen. Regionale und saisonale Ernährung ist nicht nur gesund, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Ich bedanke mich bei allen Bäuerinnen und Bauern für ihren Einsatz im Sinne einer heimischen Lebensmittelversorgung.

Titelfoto: Stadt Graz/Fischer