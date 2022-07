Spektakulärer Einbruch in Antiquitätengeschäft

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag drangen die bislang unbekannten Täter in den Keller eines Mehrparteienhauses in der Josef-Huber-Gasse im Grazer Bezirk Gries ein.

Dort brachen sie unter Einsatz von hydraulischen Werkzeugen durch die Holzkonstruktion, die Betondecke und den Fliesenboden von unten in das Antiquitätengeschäft im Erdgeschoss ein.

Aus diesem stahlen die Täter schließlich zahlreiche historische Gegenstände aus dem ersten und zweiten Weltkrieg. Darunter auch eine größere Menge an Dolchen und Orden. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Vorgehensweisen dieser Art, bei denen Täter meist nach sorgfältiger Planung durch die Decke in ein Objekt einbrechen, werden fachsprachlich auch „Rififi“ genannt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist davon auszugehen, dass hier mehrere Täter am Werk waren und dabei schwere Arbeitsgeräte benutzten. Aufgrund der massiven Art und Weise des Einbruchs ist von einer stark verschmutzen Kleidung der Täter auszugehen. Diese konnte bislang nicht sichergestellt werden.

Der 61-jährige Geschäftsinhaber bemerkte den Einbruch am gestrigen Dienstag gegen 11.30 Uhr und erstattete Anzeige bei der Polizei. Er hatte das Geschäft am vergangenen Samstag gegen 12 Uhr geschlossen und den Laden aufgrund eines Termins gestern kurzfristig aufgesucht.

Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise. Dabei sind insbesondere Wahrnehmungen zu Täterschaft bzw. deren womöglich entsorgter Arbeitskleidung relevant.

Auch bei möglichen Angeboten einer größeren Anzahl von Gegenständen aus dem ersten und zweiten Weltkrieg bzw. Orden und Dolchen (zB in Antiquitätengeschäften, etc.) ersucht die Polizei um Mitteilung.

Hinweise (auch vertraulich) an LKA Steiermark, 059133/60-3333 bzw. lpd-st-landeskriminalamt@polizei.gv.at

Foto: LPD Steiermark