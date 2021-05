Rettungsauto im Einsatz kollidiert mit Straßenbahn (+Video)

Heute morgen kollidierte ein Rettungswagen vom Grünen Kreuz im Bereich der Kreuzung Grazbachgasse / Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit einer Straßenbahn. Das Rettungsauto war im Einsatz und war mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs.

Gegen 9 Uhr lenkte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz das Einsatzfahrzeug vom Grünen Kreuz in der Grazbachgasse und beabsichtigte die Conrad-von-Hötzendorf-Straße im Kreuzungsbereich bei Rotlicht gerade zu überqueren. Laut Zeugenaussagen befand sich das Fahrzeug im Einsatz (Blaulicht, Folgeton). Zur selben Zeit führte ein 37-jähriger Grazer eine Straßenbahn in südliche Richtung und querte die Kreuzung.

In weiterer Folge kam es laut der Polizei zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der das Rettungsauto in südöstliche Richtung geschleudert und nach einer Drehung in der Auslage eines Geschäftes zum Stillstand kam (siehe Foto unten).

Laut Angaben des 37-Jährigen wurden durch den Unfall keine Fahrgäste verletzt. Der 21-jährige Lenker wurde leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Sanitäter aus dem Bezirk Deutschlandsberg und eine 75-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die beiden Personen befanden sich ebenfalls im Rettungsauto.

Unser Chefredakteur war zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Haus, nur ein paar Meter von der Stelle entfernt wo das Rettungsauto nach der Kollision mit der Straßenbahn in die Häuserfront krachte. Er hörte einen lauten Klescher und hatte den Eindruck, dass die Wände wackelten. Wenn man sich das Foto ansieht, bekommt man einen Eindruck, wie groß der Aufprall gewesen sein muss.

Die Holding Graz richtete einen Schienenersatzverkehr ein, nach einer 3/4 Stunde waren die Straßenbahnen wieder unterwegs.