Neuer Ressourcenpark in Graz – Infos zur Abfallentsorgung

Der neue Ressourcenpark in der Sturzgasse im Süden von Graz öffnet am 15. Oktober 2022 nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit seine Tore. Damit ersetzt der 20.000 Quadratmeter moderne Ressourcenpark das bestehende Recyclingcenter (6000 Quadratmeter).

Laut Gert Heigl, Vorstandsdirektor Holding Graz, wurden im Recyclingcenter in der Sturzgasse bisher rund 300.000 Kund:inneneinfahrten pro Jahr verzeichnet, welche an die 30.000 Tonnen Sperrmüll und Altstoffe abgegeben haben. Der neue große Ressourcenpark sei angesichts einer wachsenden Stadt ein wichtiger Meilenstein und zugleich Herzstück des zugrundeliegenden Masterplans Sturzgasse. Mit diesem Ausbau des Holding-Standorts im Grazer Süden sieht sich die Holding wir für alle künftigen Anforderungen optimal gerüstet.

Ressourcenpark ist in 4 Bereiche aufgeteilt

Im neuen Ressourcenpark gibt es eine Trennung der innerbetrieblichen Manipulation des Abfalls und des Anlieferungsbereichs auf zwei unterschiedlichen Ebenen . Der Anlieferungsbereich ist etwas erhöht. Dies schafft mehr Sicherheit und bietet mehr Komfort für die Nutzer:innen.

. Der Anlieferungsbereich ist etwas erhöht. Dies schafft mehr Sicherheit und bietet mehr Komfort für die Nutzer:innen. In der Re-Use-Zone können noch gebrauchsfähige Gegenstände wie Textilien, Möbel und so weiter abgegeben werden. Als Partner ist hier die Caritas mit an Bord, die Re-Use-Waren anschließend in den Carla-Shops verkauft.

können noch gebrauchsfähige Gegenstände wie Textilien, Möbel und so weiter abgegeben werden. Als Partner ist hier die Caritas mit an Bord, die Re-Use-Waren anschließend in den Carla-Shops verkauft. In der Werkstoff-Zone können unter anderem Papier, diverse Metalls, Kunststoffe sowie Glasverpackungen kostenlos abgegeben werden.

können unter anderem Papier, diverse Metalls, Kunststoffe sowie Glasverpackungen kostenlos abgegeben werden. Im kostenpflichtigen Bereich in der Reststoff-Zone können Sperrmüll, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt abgegeben werden. Zwei Einfahrtskontrollwagen statt einer sollen Staus bei der Anlieferung vermeiden.

können Sperrmüll, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt abgegeben werden. Zwei Einfahrtskontrollwagen statt einer sollen Staus bei der Anlieferung vermeiden. Am jetzigen (alten) Standort bleibt die Problemstoffsammlung für Batterien, Akkus usw. in der kostenfreien Problemstoff-Zone. Hier können auch Farben, Lacke und Elektrogeräte kostenlos abgegeben werden.

Reststoff-Zone Entsorgungsbeitrag im Ressourcenpark

Für Grazer:innen gibt es vergünstigte Einfahrt mit persönlichen QR-Code: 5 € pro Einfahrt Einfahrt bis 200 kg. Pro Jahr sind 5 vergünstigte Einfahren möglich.

Ab der 6. Einfahrt oder für Mengen über 200 kg und für Nicht-Grazer:innen gelten diese Tarife:

Sperrmüll: 0,29 € (gilt auch für Altholz thermisch & stofflich, Teppiche, Matratzen, Reifen mit & ohne Felgen, Flachglas mit & ohne Rahmen, PVC-Abfälle, Asbestzement (Eternit), Künstliche Mineralfasern (Steinwolle, Tellwolle), XPS-Dämmplatten)

(gilt auch für Altholz thermisch & stofflich, Teppiche, Matratzen, Reifen mit & ohne Felgen, Flachglas mit & ohne Rahmen, PVC-Abfälle, Asbestzement (Eternit), Künstliche Mineralfasern (Steinwolle, Tellwolle), XPS-Dämmplatten) Bauschutt sortenrein: 0,11 € (gilt auch für Baurestmassen, Keramik, Bau-Reststoffe, Gipskartonplatten)

(gilt auch für Baurestmassen, Keramik, Bau-Reststoffe, Gipskartonplatten) Baum- und Strauchschnitt sortenrein: 0,11 € (gilt auch für Mähgut und Laub)

Die Registrierung vor der erstmaligen Einfahrt in die Reststoff-Zone kann über die App „Graz Abfall“ (Google Play, App Store), via Formular oder in einer der städtischen Servicestellen durchgeführt werden. Mit dem erhaltenen QR-Code kann man dann in den Ressourcenpark Graz einfahren.

Damals in Graz: 1909 wurde wegen der stark wachsenden Bevölkerung am Standort Sturzgasse 5-7 ein eigener „Fuhrhof“ zur Entsorgung des anfallenden Mülls errichtet. Kehricht und Fäkalien wurden hier angeliefert und über eine Rampe in die Mur entsorgt. Noch heute wird der Platz bei vielen als „der Sturzplatz“ bezeichnet.

Auf den großen Dachflächen des Ressourcenparks, der neuen Halle Stadtraum Süd und der Kommunalwerkstätte (bereits umgesetzt) werden Photovoltaikanlagen installiert. Mehr als 350.000 kWh Energie können damit jährlich erzeugt werden. Für die Warmwasseraufbereitung in den Mannschaftsräumen wird Solarthermie benutzt. E-Ladestationen für die E-Fahrzeugflotte der Holding Graz stehen ebenfalls zur Verfügung.

Bürgermeisterin Elke Kahr:

Die als „Sturzplatz“ bekannte Anlage war eine der wichtigsten kommunalen Einrichtungen in Graz und ein wesentlicher Bestandteil der Abfallentsorgung. Mit der neuen Anlage in der Sturzgasse bieten wir den Grazer:innen jetzt die Möglichkeit, Abfälle noch leichter und bequemer abzugeben.

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner: