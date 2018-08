Putin Präsidentenmaschine landete am Flughafen Graz

Die Aufregung und Sicherheitsvorkehrungen rund um den Besuch des russischen Präsidenten Putin bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Kneissl in der Südsteiermark waren groß. Schlussendlich lief alles glatt und der Spuk war nach wenigen Stunden vorbei. Dazwischen lagen einige Staus inklusive Sperre der A9 für den Konvoi des Präsidenten.

Gegen 14 Uhr traf Putin mit einem Autokonvoi vom Flughafen Graz bei der Hochzeitsgesellschaft an der südsteirischen Weinstraße ein. Aus diesem Grund wurde die A9 zwischen Kalsdorf und der Abzweigung Vogau/Straß in beiden Richtungen gesperrt. Sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt.

In welchem Flugzeug Putin nach Mittag am Flughafen Graz Thalerhof genau landete ist nicht gewiss, aber in der Maschine von unserem Titelbild hob der russische Präsident um 16 Uhr 23 wieder vom Flughafen Graz Thalerhof ab und zog eine weite Schleife nach Hartberg, bis es über St. Pölten weiter in Richtung Deutschland mit Zielflughafen Berlin ging.

Putin Konvoi unterwegs zum Flughafen

Dieses Video zeigt den Konvoi des Präsidenten nach der Abfahrt der Autobahn bei Kalsdorf in Richtung Flughafen Graz. Laut ORF soll Bundeskanzler Kurz mit Putin auf der Fahrt nach Graz neben bilateralen Fragen auch über die aktuelle politische Lage und Krisenherde wie die Ukraine, Syrien, Energiepolitik und das Verhältnis EU-Russland gesprochen haben.

