Polizei-Großeinsatz im Bezirk Lend: Evakuierung nach eingelangter Drohung

In den Vormittagsstunden langte bei der Landespolizeidirektion Steiermark per Mail eine Drohnachricht ein. Dabei wurde auch der Hinweis auf Sprengsätze geäußert. Es folgten umfassende Absperrmaßnahmen und Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der Keplerstraße. Zahlreiche Polizeistreifen sowie Sprengstoff-Experten der Polizei standen im Einsatz.

Das BG/BRG Kepler sowie die VS- und MS Kepler wurde vorsorglich evakuiert. Die Schüler:innen sammelten sich am Lendplatz. Die Polizei bat Eltern und Erziehungsberechtigte nicht in den abgesperrten Bereich zuzufahren.

Zeitgleich Drohung gegen Schule in Linz: Auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt wurde laut ORF ein Gymnasium evakuiert.

Nach mehreren Stunden meldete die Polizei, dass bei den Durchsuchungen keine gefährlichen Gegenstände gefunden werden. Sämtliche Sperren wurden wieder aufgehoben.

Die Linien 58 und 63 können dadurch nicht ihre gewohnte Route fahren. Sie wurden umgeleitet.

Bereits zweite Drohung in Graz

Bereits am Abend des 30. September 2024 war es in Graz zu einer offenbar ähnlichen Drohung gekommen. Dabei kam es zu umfassenden Evakuierungen am Grazer Hauptbahnhof sowie am Ostbahnhof. Auch in anderen Bundesländern kam es in der vergangenen Woche zu ähnlichen Einsätzen. Ob ein Zusammenhang mit der Drohung vor rund einer Woche besteht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen in sämtlichen Fällen laufen.