Polizeieinsatz am Hauptbahnhof nach Hinweis auf Sprengsätze

In den gestrigen Abendstunden lief am Hauptbahnhof Graz ein Polizeieinsatz nach einer Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze. Bei der Landespolizeidirektion Steiermark langte ein bedenkliches E-Mail mit der Drohung ein, dass am Hauptbahnhof Sprengsätze gezündet werden könnten, ein.

Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Bereich großräumig ab. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bereich zu meiden. Wartehalle und Bahnsteige waren vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr eingestellt. Es kam auch zu Teil-Sperren der Straßenbahnlinien in diesem Bereich.

Sämtliche Polizei-Streifen standen im Einsatz.

Während der Ostbahnhof nach rund eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden konnte, dauerte die Durchsuchung am Hauptbahnhof aufgrund der Größe des Objektes nur knapp eine halbe Stunde länger. Schließlich konnte auch der Grazer Hauptbahnhof gegen 21.20 Uhr geöffnet werden.

Die Ermittlungen zum Absender des Droh E-Mails laufen. Aus kriminaltaktischen Gründen gibt die Polizei derzeit keine näheren Erkenntnisse bekannt.