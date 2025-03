Mehrere Polizeistreifen verfolgten Motorrad quer durchs Grazer Stadtgebiet

Gegen 12:40 Uhr wurde am 5. März eine Zivilstreife auf ein schwarz-graues Yamaha Motorrad aufmerksam, welches in Schlangenlinien die Wiener Straße von Norden kommend stadteinwärts fuhr. Als die Polizei den Lenker anhalten wollte, beschleunigte dieser sein Motorrad und missachtete das Rotlicht an der Kreuzung Wiener Straße/Ibererstraße.

In weiterer Folge kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit mehreren eingesetzten Polizeistreifen quer durchs Grazer Stadtgebiet (Gösting-Lend-Gries-Straßgang-Eggenberg). Neben vielen Verwaltungsübertretungen gefährdete der Motorradlenker mit seiner riskanten Fahrweise mehrere Fußgänger, sowie andere Fahrzeuglenker. Zudem verursachte der Motorradlenker zwei Unfälle, bei denen es zu Sachschäden gekommen ist.

Die Fahndung nach dem Lenker verlief bisher negativ. Die Polizeiinspektion Graz-Paulustor FGP sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise an: 059133/65 97 200