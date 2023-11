Antigewaltdemo am 25. November: Grazer Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Am Samstag, 25. November 2023, findet eine angezeigte Versammlung statt. Ausgehend vom Lendplatz findet in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr eine Versammlung in Form eines Fußmarsches statt. Dabei wird es zu kurzzeitigen Totalsperren des Burg- und Opernrings kommen. Die Versammlung wird von der Grazer Polizei mit laut eigenen Angaben „ausreichend Einsatzkräften“ abgesichert werden.

Verkehrsbehinderungen sind durch die Demo am Internationalen Tag gegen Geschlechtergewalt zu erwarten. Dementsprechend ersucht die Polizei die angeführten Straßenverläufe so gut wie möglich im angeführten Zeitraum zu meiden.

Routenverlauf: Lendplatz – Mariahilfer Straße – Ökonomiegasse – Lendkai – Erzherzog Johann Brücke – Murgasse – Hauptplatz – Herrengasse – Eisernes Tor – Opernring – Burgring – Erzherzog-Johann-Allee (bis Höhe Burggarten)

Bild: Polizei Graz