Gegen 21 Uhr brach am Donnerstag in einer Wohnung in der Fröhlichgasse aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Binnen kurzer Zeit stand die Wohnung in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Umgehend nahm die Feuerwehr einen Löschangriff unter Atemschutz über das Stiegenhaus in die betroffene Wohnung vor und brachten eine Drehleiter für die Brandbekämpfung im Außenangriff in Stellung.

Aufgrund der hohen Brandintensität und einer möglichen Brandausbreitung auf den Dachstuhlbereich wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert. Ein Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl konnte verhindert werden.

Eine 72-jährige Grazerin musste aufgrund der Rauchgasentwicklung über die Drehleiter von einem Balkon gerettet werden. Zwei Personen wurden zur weiteren Versorgung an das Österreichische Rote Kreuz übergeben. Parallel zur Brandbekämpfung wurden die an die Brandwohnung angrenzenden Wohnungen durch weitere Atemschutztrupps

kontrolliert.

Die 72-Jährige und eine weitere 60-Jährige wurden vom Österreichischen Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Der Brand konnte um 21.51 Uhr von der Feuerwehr zur Gänze gelöscht werden.

Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese werden am heutigen Tag von Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz fortgesetzt. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit insgesamt 32 Kräften eingesetzt.

Rund 40 Personen wurden für die Dauer der umfangreichen Nachlösch- und Sicherungsarbeiten in einem bereitgestellten Linienbus der Holding Graz untergebracht. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Foto: BF Graz