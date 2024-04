Bundesschatz für Privatanleger bietet attraktive Zinsen

Bundesschatz, das neue Geldanlageprodukt des Bundes, ist seit 22. April 2024 wieder verfügbar. Alle Privatanlegerinnen und Privatanleger mit aktiver ID Austria (mit Vollfunktion) können damit ein attraktives Anlageprodukt nutzen.

Bereits ab 100 Euro kann man ganz ohne Spesen oder Gebühren Bundesschätze – Wertpapiere der Republik Österreich, direkt bei der Republik Österreich erwerben. Es sind Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren verfügbar.

so Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen. Laut Markus Stix, Sprecher der Geschäftsführung der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, liegt ein weiterer Vorteil der Bundesschätze darin, dass unabhängig von der Höhe des Veranlagungsbetrags, also bereits ab 100 Euro, attraktive Zinsen bezahlt werden. Alle, egal ob Neu- oder Bestandskunden, erhalten die gleichen Zinsen.

Der Erwerb von Bundesschätzen erfolgt über die Webseite www.bundesschatz.at. Die Authentifizierung findet exklusiv über ID Austria (mit Vollfunktion) statt. Das bringe Vorteile hinsichtlich der Sicherheit des Produktes gegenüber anderen Arten der Legitimation und garantiere eine rasche und effiziente Kontoeröffnung.

Beim Erwerb von Bundesschätzen ist im Gegensatz zu Bundesanleihen kein Wertpapierdepot bei einem depotführenden Institut notwendig. Damit ist diese Form der Geldveranlagung völlig spesenfrei. Bundesschätze weisen für Privatanleger:innen einen entscheidenden Vorteil auf – sie haben keinerlei Kursrisiko. Man weiß also schon zu Beginn ganz genau wieviel Zinsen man am Ende der Laufzeit erhalten wird und wie hoch der Auszahlungsbetrag sein wird.

Bei den Laufzeiten können Kundinnen und Kunden zwischen klassischen Bundesschätzen mit den Laufzeiten 1 Monat, 12 Monate und 10 Jahre wählen. Zudem gibt es für alle die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten, grüne Bundesschätze mit 6 Monaten und 4 Jahren Laufzeit die ideale Möglichkeit dazu. Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen, dazu:

Bei grünen Bundesschätzen wird im Gegensatz zum klassischen Format das Geld ausschließlich in grüne Projekte investiert. Hier sind die Mittel zweckgewidmet und dienen ausschließlich der Finanzierung von grünen Ausgaben und Investitionen des Staates, wie etwa dem Ausbau der Schieneninfrastruktur oder der Ermöglichung der grünen Energiewende. Die Republik Österreich ist der erste Staat, der ein grünes Privatanleger-Produkt weltweit in Euro am Finanzmarkt anbietet und es damit AnlegerInnen und Anlegern ermöglicht, kurzfristig und ohne Spesen grün zu veranlagen.