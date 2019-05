An einem schönen Maitag präsentierten sich zahlreiche Sportverbände beim Tag des Sports in Graz im Stadtpark und Landessportzentrum, Karmeliterplatz sowie Freiheitsplatz. Beim Sportgewinnspiel gab es unter anderem Bundesliga-Tickets, Karten für das Schladming Nightrace und Tickets für Spielberg zu gewinnen. Auf der Bühne am Karmeliterplatz fanden Präsentationen von Verbänden und Sportvereinen statt. Moderiert von Gonzo Renger und Thomas Seidl.

Wir machten bei herrlichem Sonnenschein einen Rundgang mit der Kamera durch alle 86 Sportstationen:

