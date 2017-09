Beim Grazer Hundefest 2017 lud die österreichische Hundezeitung Hundehalter aus Graz und Umgebung zu einem Fest, bei dem natürlich Hunde den Mittelpunkt bildeten. Zahlreiche Hundefreunde folgten dem Aufruf am 23. September um sich an einem herrlichen Septembertag auf den Auwiesen zu treffen, Informationen von teilnehmenden Vereinen und Hundezubehör-Ausstellern zu erfahren und mit ihren Hunden bei Wettbewerben teilzunehmen.

Unternehmungen mit dem Hund beim Hundefest

Bei einem Wettrennen wurde der schnellste Hund gekürt. Der Siegerhund beziehungsweise sein Halter oder Halterin bekam am Grazer Hundefest einige nette Präsente und Hundefutter von Spar. Die Schnüffelnase und Geschicklichkeit war bei einem Hindernis-Parcours gefragt. Einige Hunde nutzten gleich auch die Möglichkeit am Ufer der Mur im Wasser zu plantschen oder in der angrenzenden Hundewiese herumzutollen.

Hundetrainer geben Tipps

Über den Nachmittag gaben Hundetrainer aus Graz und Umgebung Tipps rund um die Erziehung und Umgang mit Vierbeinern (Martin Rütter Dogs Graz, Animal Training Center aus Rohrbach-Steinberg, Richdogs). So demonstrierte das Animal Training Center anhand ihrer Hunde, wie die Tiere mit medizinischen Abläufen vertraut sind und gaben Ratschläge über die Fellpflege und Zahnpflege beim Hund.

Neben den Vorführungen von Hundetrainern zeigte eine Herstellerin von selbst gemachten Hundezubehör wie Hundegeschirr richtig angelegt wird. Der Profi-Tipp an dieser Stelle: Unbedingt vor dem Kauf darauf achten, dass das Hundegeschirr auf die Körperform des Hundes angepasst ist. Wir sprachen auch mit Kerstin Kroisz vom Tierschutzverein Greyhound Forever e.V. über die Tierschutzproblematik dieser anmutigen Windhunde in Irland. Aus diesem Grund möchte der Verein Menschen über die Missstände in Irland informieren und die Situation der Greys verbessern indem liebe Familien gefunden werden, die einem Greyhound ein Zuhause in Österreich bieten wollen.

Grazer Hundefest Fotos

Die Fotos vom Grazer Hundefest wurden uns mit bestem Dank vom planethund.com Hundemagazin zur Verfügung gestellt. Bei Planet Hund finden Hundehalter viele Tipps & Ratgeber rund um den Hund. Ein Besuch lohnt sich!