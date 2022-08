Neudorf ob Wildon: Tödlicher Unfall auf Eisenbahnkreuzung

Ein 60-Jähriger, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, fuhr gegen 08:30 Uhr mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße parallel zur Gleisstrecke der Südbahn. In Neudorf bei Wildon wollte er offenbar nach links abbiegen und unmittelbar danach die Bahngleise an einer durch Lichtanlage gesicherten Eisenbahnkreuzung überqueren.

Der Mann dürfte das Rotlicht und einen aus Richtung Graz kommenden Personenzug übersehen haben. Es kam zu einer Kollision mit dem Zug.

Das Auto wurde von der Triebwagengarnitur erfasst und rund 300 Meter mitgeschleift. Der 60-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Im Zug befanden sich rund 45 Fahrgäste.

Ein Fahrgast klagte über Kopfschmerzen und wurde zu einer vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste und die Triebwagenführerin wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Bergung des Leichnams und Sicherung des Unfallwracks wurde von den Feuerwehren Neudorf und Weitendorf durchgeführt.