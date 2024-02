Lehrer nach Sturz im Stiegenhaus einer Schule verstorben

Ein 54-jähriger Mann stürzte Mittwochvormittag, 7. Februar 2024, in einem Stiegenhaus drei Stockwerke in die Tiefe. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Warum der Mann in die Tiefe stürzte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.