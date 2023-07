Gegen Linienbus geprallt: Tödlicher Motorradunfall im Gesäuse

FeuerwerhEin 58-Jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Baden in Niederösterreich fuhr gegen 19:30 Uhr am 18. Juli auf der B146 aus Richtung Admont kommend in Fahrtrichtung Hieflau.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer bei Straßenkilometer 96,723 in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Linienbus, der von einer 47-Jährigen aus dem Bezirk Liezen gelenkt wurde. Das Motorrad und der Lenker kamen unter dem Bus zu liegen.

Die Buslenkerin setzte die Rettungskette in Gang. Trotz Erster Hilfe und weiteren durchgeführten Reanimationsmaßnahmen (C14 im Einsatz) verstarb der 58-Jährige an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Die Buslenkerin blieb, ebenso wie die wenigen Fahrgäste im Bus, unverletzt.

Die Feuerwehren Admont, Hall und St. Gallen bestanden in weiterer Folge darin, das Motorrad unter dem Bus zu bergen, den Brandschutz herzustellen, ausgeflossene Betriebsmittel zu binden und die Fahrbahn zu reinigen.

Foto: FF Admont