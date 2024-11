10-Jährige beim Spielen im Indoorspielplatz schwer verletzt

Ein 10-jähriges Mädchen befand sich am 10, November 2024 gegen 17 Uhr in einem Indoorspielplatz in Kirchbach und spielte dort bei einem „Blopper-Luftkissen“ (ähnlich einem Trampolin).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürften weitere sechs anwesende Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren zeitgleich in das Trampolin gesprungen sein.

Das kleine Mädchen wurde aufgrund der Wucht aus dem Luftkissen geschleudert. Die 10-Jährige schlug mit dem Hinterkopf auf dem harten Boden auf. Die Rettung transportierte das Mädchen mit schweren Verletzungen am Kopf in das LKH-Graz.

Die Polizeiinspektion Kirchbach in Steiermark ermittelt derzeit wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.