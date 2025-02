PK mit Innenminister Karner über Messerangriff in Villach

(Jetzt Live) Nach dem gestern Nachmittag vorgefallenen Messerangriff am Hauptplatz in Villach informieren heute Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß über den Vorfall und die Ermittlungen der Polizei.

Der Kärntner Landeshauptmann richtete einen besonderen Dank an den syrischen Essenslieferanten, der mit seinem couragierten Vorgehen noch Schlimmeres verhindert hat. Am Dienstag wird der permanente Sicherheitsgipfel in Kärnten einberufen.

Laut der Landespolizeidirektorin wird es auch wenn es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gibt, die Polizeipräsenz in der nächsten Zeit erhöht sein. Eine Erhöhung der Terrorwarnstufe ist derzeit nicht vorgesehen.

Auf Nachfrage der Presse bestätigte Kohlweiß, dass der Täter eine Erschießung in Kauf genommen hat und den islamistischen Treueschwur getätigt hat.

Bilder: Screenshot Youtube