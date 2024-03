Die Remise 3 in Eggenberg wird im Rahmen der Innenstadtentlastung für die Aufnahme von 15 neuen, langen Straßenbahnen angepasst. Dies umfasst die Anpassung der Bestandshalle, den Neubau einer Straßenbahnwaschhalle, die Errichtung von Abstellanlagen in zwei Ausbaustufen sowie Sanierungen der Gleisanlagen bis zum Jahr 2026. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Remise 3 in Betrieb, jedoch mit punktuellen Einschränkungen.

Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten beginnen am 4. März 2024 mit dem Baumschnitt im Bereich der ehemaligen Kleingärten, wobei drei genehmigungspflichtige Bäume betroffen sind, die anschließend nachgepflanzt werden. In der Osterwoche wird eine Weiche inklusive Anschlussbogen in der Eggenberger Straße eingebaut. Dafür ist vom 23. bis zum 30. März 2024 ein Schienenersatzverkehr geplant, wobei der reguläre Straßenbahnbetrieb am Ostersonntag wieder aufgenommen wird. Nach Ostern werden zwei Bäume in der Pommergasse im Rahmen des Kooperationsprojekts „Neugestaltung Straßenraum Pommergasse“ der Stadt Graz geschnitten.

Weitere Arbeiten im Straßenraum bis Mai umfassen Leitungsgrabungsarbeiten für Verkehrslichtsignalanlagen, Stromnetz Graz und Citycom in der Eggenberger Straße, Kanalanschluss und -sanierung in der Stradiotgasse sowie Fernwärme- und Wasserleitungsarbeiten in der Daungasse.

Die weiteren Bauarbeiten für dieses Jahr finden auf dem Gelände der Remise 3 statt und umfassen den Neubau der Straßenbahnwaschhalle sowie Sanierungen der bestehenden Gleisanlagen im Rahmen von Teil 1 und die Errichtung der Abstellanlage in Ausbaustufe 1.