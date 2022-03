Kosten sparen beim Autofahren

Spritpreise in Österreich im EU-Vergleich am stärksten gestiegen. Wie du beim Autofahren Sprit sparen kannst.

Spritsparen schont die Umwelt und die eigene Geldbörse. Viele Autofahrer schauen beim Kauf eines Autos oft darauf, wie viel das Wunschauto laut Angaben des Herstellers verbraucht – Stichwort „Normverbrauch“, aber dass der Benzin- oder Dieselverbrauch in der Praxis meistens viel höher liegt, merkt man spätestens auf jeder Rechnung der Tankstellen.

Überhaupt sind diese theoretischen Angaben der Hersteller stark zu hinterfragen, nicht nur durch den sogenannten VW-Abgasskandal.

Hast du dir bereits einmal überlegt, welche Möglichkeiten du selber hast, diese Kosten beim Auto für dich zu optimieren?

Weißt du, dass dein individuelles Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch deines Fahrzeuges im Alltagsverkehr ganz entscheidend beeinflusst?

Wie man trotz steigender Treibstoffpreise auf Annehmlichkeiten der Mobilität mit dem Auto nicht verzichten muss, erklären wir in unserem Ratgeber Kosten sparen beim Fahren.

Vorteile des Sprit-sparenden Fahrens

Zahlreiche Studien beweisen einen direkten Zusammenhang von Fahrstil und Fahrverhalten einerseits und Treibstoffverbrauch, sowie CO2-Emissionen andererseits. Neben moderner Technologie im Fahrzeugbau ist das clevere Fahren ein entscheidender Beitrag zur Reduktion von Treibstoffverbrauch und Schadstoffemissionen:

Herabsetzung der Treibstoffkosten um bis zu 15 % Geringere Wartungskosten durch reduzierten Verschleiß Reduktion der CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs

(der durchschnittliche CO2 Ausstoß pro Liter beträgt bei Benzin 2,4 kg und bei Diesel 2,6 kg*) Weniger Lärmbelastung durch defensiven Fahrstil (3 Dezibel mehr bedeutet doppelt so laut) – Lärm macht krank (Migräne, Bluthochdruck, Herz- Kreislauferkrankungen) Weniger Ressourcenverbrauch, weniger Luftverschmutzung, weniger Abgase Mehr Sicherheit und Erweiterung des Handlungsspielraums durch vorausschauende Fahrweise – und das ohne Zeitverluste Unfallreduktion

Die Anwendung ökonomischer Fahrtechniken ermöglicht Kosten sparend einen konkreten Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten. Besser heute noch damit beginnen!

Gleiten statt Hetzten spart mehr Sprit

In der Ausgabe dez/15 veröffentliche der ÖAMTC die Ergebnisse einer Auto Touring Verbrauchsfahrt zum Thema Spritsparen. Bei einer Testfahrt mit drei gleichen Autos über 1400 Kilometer wurde erhoben, wie hoch der Einfluss der eigenen Fahrweise auf den Verbrauch des Autos ist. Dazu wurden zwei „Gleiter“, einer mit DSG-Automatik und einer mit Schaltgetriebe sowie ein „Hetzer“ mit Schaltgetriebe auf den Weg durch drei Länder geschickt.

Beim Praxis-Verbrauchstest kam heraus, was „eh schon jeder gewusst hat“: Beim Gleiten wird deutlich mehr Sprit gespart, als beim Hetzen (also Schnellfahren). Der hetzende Autofahrer sparte zwar relativ viel Zeit, musste dafür aber höhere Tankrechnungen und natürlich auch mehr Stress beim Fahren in Kauf nehmen.

Auto Spritspar Tipps

Bereits beim Kauf eines Autos sollte die Entscheidung für ein sparsames Auto mit möglichst geringen CO2 Ausstoß fallen. Im Internet finden sich viele Liste über effiziente Automodelle. Nach dem Autokauf fährt man am besten regelmäßig zum Service, da verschmutzte Luftfilter, schlecht gewartete Zündanlagen oder fehlerhafte Auto-Elektrik die Motorleistung reduzieren und auch den Spritverbrauch in die Höhe treibt. Daher sollte eine regelmäßige Wartung eine Selbstverständlichkeit sein:

Reifen-Luftdruck kontrollieren – Ein geringer Luftdruck in den Reifen erhöht den Treibstoffverbrauch sowie Verschleiß der Reifen

Unnötige Dachträger nicht montieren – Diese erhöhen den Luftwiderstand und das Gesamtgewicht

Sinnloses Gewicht nicht immer mitführen

Motor nicht im Stand warm laufen lassen – Ist verboten, verbraucht Sprit und schadet dem Motor

Zügig Beschleunigen und früh hochschalten – Empfohlene Anzeigen im Display beachten

Vorausschaufahrend fahren

Motorbremswirkung benutzen um durch Schubabschaltung Sprit zu sparen

Tempomat richtig nutzen – Auf hügeligen Strecken ausschalten, bei Steigungen nicht sehr aus Gas steigen und dafür beim Gefälle flott hinunter rollen

ECO-Routen Funktion in Navis verwenden

Ausbildung zum Spritsparen

Wer beruflich als Transporteur oder Busfahrer unterwegs ist, kann sich zum Spritsparen ausbilden lassen und eine Förderung vom Land Steiermark kassieren. Die Voraussetzungen dafür: Der mit 50 Prozent der Kurskosten (maximal 100 Euro pro Berufskraftfahrer) geförderte Kurs zum Treibstoff-Sparen muss mit sogenannten klima:aktiv zertifizierten Trainern in einer C95 / D95 Weiterbildungsstätte absolviert werden. Dazu gehören Fahrschulen, Autofahrerorganisationen und andere Weiterbildungseinrichtungen. Für Berufskraftfahrer und Buslenker wird die Ausbildung zum Spritsparen als Modul im Zuge der C95 / D95-Weiterbildung angerechnet.

Auch Fahrlehrer:innen können unter der Leitung des Fachverbands der Fahrschulen werden zu Spritspar-Trainer:innen ausgebildet werden. Nach Abschluss des 2- bzw. 3-tägigen Lehrgangs samt Prüfung erhalten diese von der Servicestelle Spritsparen (klimaaktiv mobil) eine Zertifizierungsurkunde, die zur Durchführung der Kurse Spritsparen – Modern Driving für Kraftwagen der Führerscheinklasse B bzw. auch für die Klassen C und D berechtigt.

Auto Spritspar Quiz Fragen

1) Wie können Sie sparsam und umweltfreundlich fahren?

a) Ich fahre nur zur Stoßzeit, da durch die niedrige Geschwindigkeit der Verbrauch sinkt.

b) Ich bilde mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder Freunden Fahrgemeinschaften.

c) Ich tanke immer den Treibstoff mit der höchsten Oktanzahl. Wann hat der Motor einen besonders hohen Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch?

a) Wenn der Motor kalt ist.

b) Wenn der Motor mit Vollgas betrieben wird.

c) Wenn das Fahrzeug nicht regelmäßig verwendet wird. Wie fahren Sie umweltfreundlich und sparsam?

a) Ich wähle den zur Fahrgeschwindigkeit passenden Gang.

b) Ich fahre bergauf niedertourig mit ¾ Gas.

c) Ich vermeide unnötige Beschleunigungsmanöver.

Die richtigen Antworten zum Sprintspar Quiz