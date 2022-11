Nach einer Serie an Raubüberfällen auf Jugendliche in Graz, gibt es nun erste Ermittlungserfolge der Polizei.

In den vergangenen Wochen kam es zu einer punktuellen Häufung einzelner Raubüberfälle auf Jugendliche bzw. Schüler im Stadtgebiet von Graz. Dabei setzten die selbst jugendlichen und unmündigen Täter ihre Opfer – oft am helllichten Tag und an stark frequentierten Plätzen – durch Drohungen oder Gewalt unter Druck. Teils kam es auch zu Drohungen mit einem Messer und leichten Verletzungen durch Faustschläge. Geraubt wurden meist Bargeld sowie Wertgegenstände, wie beispielsweise E-Scooter oder kabellose Kopfhörer.

Raubermittler im Kriminalreferat nahmen die Ermittlungen auf und glichen die Fälle der jüngsten Vergangenheit miteinander ab. Zudem wurde eine interdisziplinäre Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese besteht aus Kriminalisten unterschiedlicher Ermittlungsbereiche sowie Beamten einzelner Polizeiinspektionen und beschäftigt sich laufend mit dem Phänomen der Jugendkriminalität.

Umfassende Ermittlungen führten nun zu zwei Haupttatverdächtigen im Alter von gerade einmal 14 Jahren. Dabei handelt es sich um einen bereits polizeilich bekannten und in Graz lebenden Tschetschenen sowie einen gleichaltrigen Grazer. Sie stehen im Verdacht, zumindest vier dieser Raubüberfälle in der Zeit zwischen 23. Oktober und 6. November 2022 begangen zu haben. Unterstützt wurden sie dabei von Unmündigen unter 14 Jahren.

Kriminalisten nahmen die beiden 14-Jährigen nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest. Dabei versuchte einer der Jugendlichen vor der Polizei zu flüchten. Einsatzkräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) konnten dies jedoch rasch verhindern.

Raubbeute sichergestellt

Ermittler stellten bei den Tatverdächtigen einen Teil der Raubbeute sowie das bei Straftaten verwendete Messer sicher. Die Jugendlichen zeigten sich zum Teil geständig, ein schlüssiges Motiv konnten sie allerdings nicht angeben.

Beide wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die polizeilich ausgeforschten, jedoch aufgrund des Alters strafunmündigen Tatverdächtigen werden nach Abschluss der Ermittlungen ebenso der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Tathandlungen und/oder Beteiligten laufen.