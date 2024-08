Zeugenaufruf: Autolenker unter Suchtmittel gefährdete mehrere Personen

Gegen 15:00 Uhr langte am 2. August ein Notruf ein. Grund dafür war ein Pkw-Lenker, der mit seiner unsicheren und riskanten Fahrweise Menschen gefährden würde. Mehrere Streifen kamen zum Einsatz. Der Lenker war am Dietrichsteinplatz unterwegs und setzte seine Fahrt Richtung Kaiser Josef Platz/Glacisstraße fort. Wenige Minuten später konnte der Mann in der Petersgasse angehalten werden.

Es handelte sich um einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg. Er selbst zeigte aggressives Verhalten gegenüber einer Besatzung des Roten Kreuzes und gab an, weder Alkohol noch Suchtmittel konsumiert zu haben. Seinen Angaben zufolge könne er sich zudem nicht daran erinnern, mit dem Pkw gefahren zu sein.

Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Durch eine vom Polizeiarzt durchgeführte Untersuchung hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit führte zu einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung zum Zeitpunkt der Fahrt und es wurde somit eine Fahruntauglichkeit festgestellt.

Der 28-Jährige dürfte durch seine Fahrweise mehrere Personen gefährdet haben. Diese dürften sich laut Zeugen durch einen Sprung auf die Seite gerettet haben. Aufgrund mehrerer Beschädigungen am Pkw kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass der Lenker mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben könnte.

Der 28-Jährige war gegen 15:00 Uhr mit einem schwarzen Pkw der Marke Audi unterwegs. Mögliche Fahrtstrecke: Münzgrabenstraße – Dietrichsteinplatz – Kaiser Josef Platz – Glacisstraße – Richtung Petersgasse. Bislang konnten keine Opfer ausgeforscht werden. Die Polizeiinspektion Graz-Liebenau bittet Betroffene und Zeugen darum, sich unter 059 133/6588 100 zu melden.