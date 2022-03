Versuchter Raubüberfall auf Trafik in Geidorf

Gestern Abend überfiel ein circa 20 bis 25 Jahre alter Mann eine Trafik in Geidorf und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. Der Täter flüchtete nachdem das Opfer den Alarmknopf drückte.

Der unbekannte Täter betrat gegen 17:50 Uhr die Trafik und forderte die 52-jährige Angestellte auf, das Bargeld heraus zu geben und bedrohte sie mit einem Messer. Die Trafik-Angestellte betätigte den Alarmknopf und teilte dies dem Täter auch mit, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Die 52-jährige Frau blieb unverletzt.

Ein Polizeihubschrauber war in Folge im Raum Hilmteich im Sucheinsatz.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20 bis 25 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

braune Augen

ausländischer Akzent

sprach eher leise

schlank

dunkle/schwarze Haarfarbe

schwarze FFP2-Maske

dunkler Dreitagebart

Kapuze

Der Mann war mit einer dunklen Jacke mit roten Streifen an der Seite, einer dunklen langen Hose und hellen bzw. weißen Schuhen bekleiden. Auf der Jacke war am Rücken und an der rechen oder linken Seite eine Aufschrift. Bewaffnet war er mit einem Küchen-oder Stanleymesser.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter der 059133/60 3333 erbeten.