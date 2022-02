Versuchter Raub in Andritz: 15-jähriger festgenommen

Grazer Polizisten nahmen gestern Nachmittag einen 15-jährigen Bulgaren fest. Der Jugendliche bedrohte gegen 15 Uhr in der Fischergasse einen 16-Jährigen und forderte von ihm Geld.

Als dieser ihm kein Geld gab, attackierte der Bulgare sein Opfer mit Faustschlägen. Weitere Freunde des 15-jährigen beteiligten sich an den Attacken. Dem leicht verletzten Opfer gelang es zu flüchten.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, welche mit mehreren Streifenwägen nach den Jugendlichen fahndeten. Gegen 17 Uhr gelang es, den 15-jährigen Hauptverdächtigen anzuhalten.

Der in Graz wohnhafte Täter steht möglicherweise auch mit einem weiteren versuchten Raub in Zusammenhang. Der Verdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Weitere Ermittlungen werden nun vom Kriminalreferat geführt.