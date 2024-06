Verdächtiger nach schwere Körperverletzung mit Messer am Glockenspielplatz festgenommen

In einem Café in der Innenstadt kam es zu einem Streit zweier Männer. Einer der beiden wurde vom anderen durch ein Messer verletzt.

In der Nacht auf Sonntag, den 9. Juni, kam es in einem Café am Glockenspielplatz zu einem Streit zweier Männer. Im Zuge dieses Streites dürfte es zu einem Handgemenge der beiden gekommen sein. Dabei dürfte ein 27-jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Der 48-Jährige wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht und konnte bislang nicht befragt werden.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief zuerst negativ. Er dürfte in Richtung Burggasse geflüchtet sein. Der flüchtige Verdächtige stellte sich dann bei einer Polizeiinspektion selbst. Er wurde aufgrund einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Gegen den 27-jährigen Verdächtigen wird nun aufgrund versuchten Mordes ermittelt.

Das Opfer befindet sich noch in stationärer Behandlung im Landeskrankenhaus Graz.

