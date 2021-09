Thermalscanner-Befliegungen über Graz und GU

Heute haben wieder Thermalscanner-Befliegungen des steirischen Zentralraums für Graz und Graz-Umgebung begonnen. Bis Freitag werden im Auftrag des Grazer Stadtvermessungsamts insgesamt vier Befliegungen mit einem Spezialflugzeug durchgeführt.

Mit einem eigens für dieses Projekt zusammengestellten Kamerasystem, werden in vordefinierten Flugstreifen, in einer Flughöhe von zirka 2.000 Meter über Grund, Thermal- und Bilddaten aufgenommen. Außerdem finden während den Befliegungen an ausgewählten Referenzflächen und Orten begleitende klimatologische Messungen statt.

Foto Stadt Graz/Karner