SozialCard: Unterstützung für über 3.000 Grazer Kinder

Allen Kindern von SozialCard-Beziehern unter 6 Jahre bzw. in Ausnahmefällen über 6 Jahre (diese aber noch nicht die Schule besuchen), kommt eine neue finanzielle Unterstützung in Höhe von 40 Euro zugute. Im heurigen Jahr werden über diese neue Leistung 871 Kinder unterstützt. Das finanzielle Volumen beträgt rund 35.000 Euro. Die Ausgabe des Kleinkinderzuschuss erfolgt mittels zweckgebundenen Sachgutscheinen von Sodexo.

Einlösbar sind diese bei rund 25 Händlern in Graz, die besonders auf die Bereiche Kindermode und –bekleidung, sowie Kinderzubehör jeglicher Art fokussieren, unter anderem Babyrella, C&A, H&M, Mamiladen, Müller Drogeriemarkt, etc. Alle Gutscheinpakete wurden im Laufe des August zugestellt.

Die SozialCard ist ein wichtiger Beitrag der Stadt Graz zu einem funktionierenden Sozialsystem. Unser Auftrag an die SozialCard ist nicht nur jener, finanzielle Hilfestellungen zu geben, sondern vor allem auch Menschen mit geringem Einkommen ein möglichst großes Maß an gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Ich möchte, dass Graz eine Stadt ist, in der alle Kinder ihre Talente und Stärken bestmöglich entfalten können. Der finanzielle Hintergrund der Eltern darf dabei nicht die entscheidende Rolle spielen.