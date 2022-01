Polizistin bei Corona-Demo in Graz verletzt

Am Sonntag zog wieder eine Demo gegen die Impfpflicht vom Hauptbahnhof über den Hauptplatz bis zum Karmeliterplatz. In der Sporgasse kam es gegen 15 Uhr zu einem Zwischenfall.

Eine Polizistin musste gemeinsam mit anderen Kollegen gegen eine Versammlungsteilnehmerin in der Sporgasse wegen einer Verwaltungsübertretung einschreiten. Bei dieser Amtshandlung wurde die Polizistin durch einen plötzlichen Schlag mit einem Megafon am Kopf verletzt. Die Polizistin musste ihren Dienst abbrechen und wurde in das UKH Graz eingeliefert.

Bei den Ermittlungen konnte ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leoben als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen sind am Laufen.