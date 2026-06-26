Heute Nacht circa ab 23 Uhr bis 3 Uhr führte das Bundesheer eine geheime Übung mit dem Jagdkommando am Gelände der Magna in Liebenau durch wie uns Bundesheer Sprecher Brigadier Bauer auf Anfrage bestätigte.

Viele Grazer und Grazerinnen hörten Motorengeräusche von einer Propellermaschine und mehreren Hubschraubern in den südlichen Bezirken.

In den Nachtstunden wurde der Bereich rund um Magna für ein Szenarientraining des Bundesheeres genutzt. Nach Angaben von Heeressprecher Dietmar Deutsch waren Gemeinden, Behörden und Polizei vorab über die Übung informiert.

Eingesetzt waren das Jagdkommando, AW169 und Blackhawk Hubschrauber sowie eine Pilatus PC-6.

Trainiert wurden unter anderem Aufklärung, Überwachung, Evakuierungsabläufe sowie der Einsatz in komplexen Bedrohungslagen. Das Jagdkommando ist die Spezialeinheit des Bundesheeres und kommt im Rahmen der militärischen Landesverteidigung sowie bei Krisenunterstützung im In- und Ausland zum Einsatz.