Am Samstagnachmittag, 6. September 2025, rettete die Polizei in Graz ein einjähriges Mädchen aus einem verschlossenen Fahrzeug.

Gegen 14:00 Uhr parkte eine 25-Jährige ihren Wagen auf einem Parkplatz in Puntigam und stieg gemeinsam mit ihrer Tochter aus. Dabei blieb der Autoschlüssel im Inneren zurück. Nachdem sich die Türen verriegelt hatten, konnte die Frau das Fahrzeug nicht mehr öffnen. Da sich der Pkw rasch aufheizte und die Sonne direkt auf das Auto schien, alarmierte sie umgehend die Einsatzkräfte.

Binnen weniger Minuten trafen zwei Polizeistreifen ein. Die Beamtinnen und Beamten entschieden sofort, eine Seitenscheibe einzuschlagen, um das Kind zu befreien. Das Mädchen wurde anschließend dem Roten Kreuz übergeben und dort medizinisch versorgt.

Dank des schnellen Eingreifens blieb die Situation ohne gravierende Folgen, ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig.