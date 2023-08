Großfahndung nach Überfall auf Trafik in Mariatrost

Gegen 18 Uhr betrat am 8. August der bislang unbekannte Mann gegen Ladenschluss die Trafik in der Mariatroster Straße. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kunden im Geschäftsraum. Lediglich der Inhaber sowie weitere Mitarbeiter befanden sich vor Ort. Als diese den maskierten Mann mit Faustfeuerwaffe im Verkaufsraum erblickten, forderte der bislang Unbekannte Geld. Nachdem dies scheiterte und auch eine neuerliche Aufforderung des Täters erfolglos blieb, ergriff der Mann zu Fuß und ohne Beute die Flucht. Verletzt wurde bei diesem Raubversuch niemand.

Sofort wurde eine großräumige Fahndung nach dem flüchtenden Mann eingeleitet. An dieser waren sämtliche Streifen der Grazer Polizei, Polizei-Diensthundestreifen sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftseinheit (BE), der Schnellen Interventionsgruppen (SRK-SIG) sowie das Einsatzkommando Cobra beteiligt. Tatortbeamte nahmen noch in den Abendstunden die Spurensicherung auf.

Raubermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark haben die Ermittlungen bereits übernommen. Mit einer detaillierten Personsbeschreibung für eine etwaige öffentliche Fahndung ist voraussichtlich frühestens am morgigen Donnerstag zu rechnen. Die Ermittlungen laufen.