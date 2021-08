Gries: Radfahrer und Fahrgäste bei Kollision mit Bus schwer verletzt

Gestern Nachmittag kam es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Bus. Der 23-jährige Fahrradlenker wurde dabei schwer verletzt. Ebenso wurden drei Personen im Bus leicht bzw. schwer verletzt.

Gegen 14:15 Uhr war der Linienbus in der Zweiglgasse am 7. August in östliche Richtung unterwegs und befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. Der 23-jähriger Lenker wollte die Kreuzung Zweiglgasse/Grieskai geradeaus zu überqueren. Laut eigenen Angaben hatte die dortige Ampel dafür Grünlicht.

Zur gleichen Zeit benutzte ein 31-Jähriger aus Deutschland mit seinem Fahrrad die Radüberfahrt an derselben Kreuzung in südliche Richtung. Der Fahrradfahrer wurde in weiterer Folge im Kreuzungsbereich vom Bus erfasst und zu Boden gestoßen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und dort nach einer Not-Operation stationär aufgenommen.

Im Bus wurden durch den Bremsvorgang eine 28-Jährige und eine Dreijährige leicht sowie eine 70-Jährige schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden ins LKH Graz gebracht.

Die Verkehrsinspektion Graz 1 bittet nun für die Klärung des Sachverhaltes um sachdienliche Hinweise vor allem in Bezug auf die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Zeugen sollen sich bitte unter der 059 133 65 4100 melden.