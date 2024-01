Kurz vor 14 Uhr betrat ein vorerst Unbekannter am gestrigen Sonntag eine Tankstelle in der Wiener Straße. Dort bedrohte der mit einer zugezogenen Kapuze maskierte Mann eine Kassiererin und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf.

Raubersuch 1: Tankstelle

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er die Frau mit einem aufgeklappten Messer. Dieses hatte der Mann zuvor unter seinem Jackenärmel verstaut. Aufgrund der Drohung ergriff die Kassiererin die Flucht, woraufhin auch der Täter vorerst unerkannt und ohne Beute flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. Polizisten nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Dabei fahndeten sie auch mit dem Bild aus der Überwachungskamera nach dem Mann.

Raubversuch 2: Fast-Food-Lokal

Gerade einmal eineinhalb Stunden später, gegen 15.30 Uhr, betrat ein Mann ein Fast-Food-Lokal in der Conrad-von-Hötzendorfstraße. Dort schrieb er eine Drohbotschaft auf eine dort aufliegende Zeitung und übergab sie an einen Mitarbeiter am Schalter. Dieser konnte die Drohung vorerst nicht lesen. Als ein weiterer Mitarbeiter jedoch von der Geldforderung und einer behaupteten Bombe am Körper des Mannes las, alarmierte sie sofort die Polizei. Ein aus dem Jackenärmel auf den Boden gefallenes Kappmesser verwendete der Mann nicht. Dieses steckte er sogleich wieder ein.

Beamte außer Dienst informieren uniformierte Kollegen

Zwei Polizisten von der Bereitschaftseinheit (BE) bzw. der Polizeiinspektion Karlauerstraße waren zu diesem Zeitpunkt in ihrer Freizeit ebenso im Lokal und wurden auf den Mann im Schalterbereich aufmerksam. Bei einem Blick auf ihr Diensthandy stellten die beiden schnell fest, dass es sich beim Mann an der Kassa offenbar um jenen handelt, welcher zuvor die Tankstelle in der Wiener Straße überfallen hatte. Ein intern veröffentlichtes Fahndungsfoto machte diese Identifizierung möglich, woraufhin die beiden Beamten außer Dienst umgehend ihre uniformierten Kollegen alarmierten und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife verfolgten.

Wenige Minuten später nahmen Polizisten den Tatverdächtigen im Nahebereich des Lokals fest. Es handelt sich dabei um einen 43-jährigen Grazer, der bereits polizeilich einige Male in Erscheinung getreten war. Bei ihm stellten die Beamten das in der Tankstelle verwendete Klappmesser sicher.

Raubermittler des LKA Steiermark übernahmen in der Folge die Ermittlungen. Bei der Einvernahme zeigte sich der 43-Jährige geständig. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.