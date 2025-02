Essenszusteller mit bis zu 110 km/h schnellen E-Scooter unterwegs

Zahlreiche Anzeigen hat ein 29-Jähriger Kroate zu erwarten. Am Mittwochnachmittag, 19. Februar 2025, war er ohne die dafür erforderlichen Dokumente und Zulassungen mit einem bis zu 110 km/h schnellen Elektroroller im Straßenverkehr unterwegs.

In den Nachmittagsstunden führten Beamte der Verkehrsinspektion Graz Schwerpunktkontrollen in Bezug auf E-Scooter durch. Gegen 17:46 Uhr wurden die Polizisten am Schönaugürtel auf einen 29-jährigen Essenszusteller aufmerksam.

Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Gesamtsystemleistung von 8000 Watt (ca. elf PS) bzw. eine maximale Fahrgeschwindigkeit von etwa 110 km/h erreichen kann. Der Gesamtzustand des Elektrorollers stellte eine erhebliche Gefährdung für die Verkehrssicherheit dar.

Eine in diesem Fall erforderliche Lenkberechtigung (zumindest Klasse A1) besaß der Kroate für seinen leistungsstarken E-Scooter nicht. Auch eine dementsprechende Zulassung für diese Fahrzeugbauart oder eine dafür erforderliche Haftpflichtversicherung waren nicht vorhanden.

Nun erwarten den 29-Jährigen gleich mehrere Anzeigen wegen unterschiedlicher Übertretungen.